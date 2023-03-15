СК расследует факт ракетного удара ВСУ по Белгородской области

По данным ведомства, в результате обстрела есть повреждения в жилом секторе

ТАСС, 15 марта. Следственный комитет России расследует факт атаки, предпринятой украинскими националистами по территории Белгородской области, а также гибель и ранения людей в Мелитополе.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО в ночь на 15 марта сбила три ракеты. Есть повреждения в жилом секторе, информации о пострадавших нет.

В Мелитополе накануне при возгорании автомобиля погиб один человек, еще двое пострадали. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. "Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказали в СК.