15 марта, 07:52
Военная операция на Украине

СК расследует факт ракетного удара ВСУ по Белгородской области

По данным ведомства, в результате обстрела есть повреждения в жилом секторе

ТАСС, 15 марта. Следственный комитет России расследует факт атаки, предпринятой украинскими националистами по территории Белгородской области, а также гибель и ранения людей в Мелитополе.

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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО в ночь на 15 марта сбила три ракеты. Есть повреждения в жилом секторе, информации о пострадавших нет.

В Мелитополе накануне при возгорании автомобиля погиб один человек, еще двое пострадали. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. "Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказали в СК. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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