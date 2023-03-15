В ЛНР военного ВСУ приговорили к 12 годам колонии за преступления против мирных жителей

Виновный бросил гранату в окно жилого дома в Северодонецке, осознавая, что там могут находиться люди

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Военнослужащему ВСУ вынесли приговор за совершение преступлений против мирного населения Северодонецка в Луганской Народной Республике. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Незнамову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом)", - говорится в сообщении. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что Незнамов 25 мая 2022 года бросил гранату в окно жилого дома в Северодонецке, осознавая, что там могут находиться мирные жители. В результате взрыва одна женщина получила телесные повреждения, ей причинен имущественный вред. "Незнамов полностью признал вину и раскаялся в содеянном", - отметили в СК.