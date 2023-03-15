Суд отложил рассмотрение дела члена банды Басаева и Хаттаба до 20 марта

Такое решение принято из-за того, что председательствующий по делу находится на больничном

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отложил до 20 марта рассмотрение дела в отношении члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба Романа Гакаева по факту нападения в 1999 году на военных РФ в Чечне, где погибли 15 человек. Об этом сообщили ТАСС в суде в среду.

"Процесс отложен до 14:00 20 марта. Председательствующий по делу на больничном", - сказал представитель суда. Первое заседание по делу было назначено на 15 марта.

Ранее в суде сообщали, что Гакаеву вменяется вооруженный мятеж, участие в нападениях вооруженной группы и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По данным СК, обвиняемый в 1999 году вступил в одну из банд Басаева и Хаттаба, а 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни члены банды совершили вооруженное нападение на военных войсковой части Минобороны РФ. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения.