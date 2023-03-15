В Воронежской области задержали наркокурьера

У него изъяли более 5,8 кг синтетического наркотика

ВОРОНЕЖ, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Воронежской области наркокурьера и изъяли у него более 5,8 кг синтетического наркотика. Мужчина перевозил наркотик из Белгородской области в Ставропольский край, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Изъято более 5 800 граммов синтетического наркотика - пирролидиновалерофенона. Благодаря работе полицейских около 49 тыс. разовых доз не дошли до рядовых потребителей, а драгдилеры потеряли более 10 млн незаконного дохода", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на стационарном посту дорожно-патрульной службы на 752-м км автодороги М-4 "Дон" был остановлен автомобиль Mitsubishi Grandis под управлением 33-летнего жителя Брянской области, у которого при досмотре нашли рюкзак с тремя полиэтиленовыми пакетами с веществом желтого цвета. Позже сотрудники полиции установили, что мужчина является межрегиональным курьером нелегального интернет-магазина по сбыту так называемой соли. "В обязанности злоумышленника входили транспортировка оптовых партий криминального товара и организация тайников на территории разных регионов страны. Мужчина признался, что в день задержания по указанию кураторов забрал упаковки с наркотиком на территории Белгородской области и планировал перевезти их в Ставропольский край", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), наркокурьер заключен под стражу.