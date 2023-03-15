Депутатский офис министра обороны Польши забросали камнями

В правящей партии "Право и справедливость" этот инцидент связали с политическим противостоянием и обвинили в случившемся оппозицию

ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Депутатский офис министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака в Легионове забросали камнями, разбив стекла. Об этом сообщила в среду местная полиция.

"После 18:00 (20:00 мск - прим. ТАСС) мы получили сообщение, что в одном из помещений на территории Легионова дошло до повреждения стекол. В момент происшествия внутри никого не было", - сказала представитель полиции города Юстина Стопиньская.

В правящей в Польше партии "Право и справедливость" этот инцидент связывают с политическим противостоянием, обвиняя в случившемся оппозицию. "Сегодня по меньшей мере три камня полетели из рук неизвестных в окна депутатского офиса вице-премьера, министра обороны Мариуша Блащака в Легионове. Стоп агрессии", - написал в Twitter пресс-секретарь партии Рафал Бохенек.

Ближайшие парламентские выборы состоятся в Польше осенью текущего года. В опросах общественного мнения "Право и справедливость" лидирует. Главный конкурент партии власти - оппозиционная "Гражданская коалиция", которую возглавляет экс-премьер Польши (2007-2014), бывший глава Евросовета (2014-2019) Дональд Туск.