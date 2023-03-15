Фигурант первого дошедшего до суда в России дела о международном терроризме признал вину

Павла Запорожца обвиняют в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Гражданин Украины Павел Запорожец, который обвиняется в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая, признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, передает корреспондент ТАСС из зала заседания Южного окружного военного суда.

"Да, вину свою признаю, но не признаю, что меня судят в рамках уголовного кодекса, так как я военнослужащий, меня должны судить в рамках Женевской конвенции", - сказал подсудимый.

Это первое уголовное дело в России по статье "Акт международного терроризма", которое дошло до рассмотрения по существу в суде.

По мнению стороны защиты, Запорожец должен быть признан военнопленным, а дело должно рассматриваться в рамках третьей Женевской конвенции. Первое слушание должно было состояться 1 марта, но было отложено, так как подсудимого на тот момент не доставили в СИЗО.

По данным органов предварительного расследования, Запорожец готовил террористический акт против мирного населения и военнослужащих РФ во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Источник уточнял ТАСС, что это происходило в Херсоне.