Суд в Ростове-на-Дону отложил до 5 апреля рассмотрение дела о международном терроризме

Гражданина Украины Павла Запорожца обвиняют в подготовке террористического акта против мирного населения и российских военнослужащих во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд объявил перерыв до 5 апреля в слушаниях первого дела о международном терроризме, которое дошло до рассмотрения по существу в РФ. Гражданин Украины Павел Запорожец обвиняется в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая, сообщил председательствующий судья в ходе первого заседания.

"Процесс отложен до 5 апреля в 14:00 и 19 апреля в 10:00", - сказал судья.

В ходе процесса Запорожец полностью признал вину, заявив, что служит в войсках Украины. Подсудимый считает, что должен быть признан военнопленным и подлежит обращению в рамках Третьей Женевской конвенции.

Это первое уголовное дело в России по статье об акте международного терроризма, которое дошло до рассмотрения по существу в суде. Первое слушание должно было состояться 1 марта, но было отложено, так как подсудимого на тот момент не доставили в СИЗО.

По данным органов предварительного расследования, Запорожец готовил террористический акт против мирного населения и военнослужащих РФ во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Источник уточнял ТАСС, что это происходило в Херсоне.