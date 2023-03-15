В Тульской области восстановили сообщение с селами города Ефремова после паводка

Глава горадминистрации Сергей Балтабаев уточнил, что уровень воды в Красивой Мече снизился до обычных значений

ТУЛА, 15 марта. /ТАСС/. Транспортное сообщение с рядом сел и деревень, входящих в состав города Ефремова Тульской области, восстановлено после отступления паводка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава горадминистрации Сергей Балтабаев.

"Уровень воды в реке Красивая Меча на утро 15.03.2023 снизился до обычных значений. <...> В настоящий момент населенные пункты, лишенные транспортного сообщения на территории муниципального образования отсутствуют", - написал Балтабаев.

Он отметил, что на данный момент зафиксированы подтопления двух мостов и одной подъездной дороги, везде есть объездные пути.

Ранее Балтабаев сообщал, что из-за паводка отрезанными оказались села Лобаново, Никольское, деревни Иноземка и Пушкари. В последующие дни транспортное сообщение нарушилось также с деревнями Никольское, Верхняя Кислинка, Нижняя Кислинка, селом Ушаково. Власти организовывали подвоз продуктов питания и лекарств для жителей.