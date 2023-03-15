Жительница Иркутской области получила тюремный срок за истязание своих детей

Суд приговорил ее к 3,5 года лишения свободы

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к 3,5 года лишения свободы 26-летнюю женщину, которая в мае прошлого года избила двоих сыновей, при этом старшего она била табуретом по голове и прижигала ему кожу утюгом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд установил, вечером 20 мая 2022 подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве семейно-бытового конфликта избила своих сыновей в возрасте семи и девяти лет, при этом нанесла старшему ребенку удары табуретом по голове, затем прижгла ему кожные покровы утюгом. <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Дети были госпитализированы, им оказали медицинскую помощь. Сейчас они проживают со своими отцами.

Жительница города Саянска признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").