Под Тулой в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

Авария произошла на 14-м км дороги Щекино - Одоев - Арсеньево, водитель машины не справился с управлением, в результате чего "Газель" опрокинулась на бок

ТУЛА, 15 марта. /ТАСС/. Микроавтобус опрокинулся на бок в среду на трассе в Щекинском районе Тульской области. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В результате ДТП в медицинское учреждение с различными травмами обратились водитель и два пассажира транспортного средства", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла утром в среду на 14-м км дороги Щекино - Одоев - Арсеньево. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок.

Принадлежность микроавтобуса устанавливается, по данным нескольких местных СМИ, в нем перевозили рабочих одного из предприятий. "Газель" пассажирская, но не маршрутка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавили в пресс-службе.