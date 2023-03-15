Пожар в ресторане в Стамбуле потушили

Пострадавших нет

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Пожар, возникший в среду в одном из ресторанов на туристическом проспекте Истикляль в Стамбуле, потушен. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По его данным, пожар начался на кухне ресторана. Огонь перекинулся на здание церкви Святой Марии Драперис, находящейся возле ресторана, и затронул комнаты для гостей и служителей церкви. В момент инцидента там никого не было.

Пожарные потушили огонь. Пострадавших или погибших нет.

Из-за пожара временно были остановлены рейсы исторического трамвая, который курсирует по Истиклялю и является популярной достопримечательностью среди иностранных и местных туристов.