Эрдоган: для пострадавших от землетрясений построят 319 тыс. домов в течение года

По словам президента Турции, всего будет возведено 650 тыс. домов

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Турции планируют передать пострадавшему от землетрясений 6 февраля населению 319 тыс. заново возведенных домов. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду во время выступления в парламенте, которое транслируют местные телеканалы.

"Мы обещали в течение года снова отстроить разрушенные города. Скоро мы завершим оценку ущерба. В течение одного года мы планируем передать законным жильцам 319 тыс. домов, а всего построим 650 тыс.", - сказал он.

Президент добавил, что новые здания будут иметь высотность 3 и 4 этажа и будут построены в соответствии с требованиями сейсмоустойчивости.

"Мы вывезли из региона землетрясений более трех млн граждан. Открыли для них гостиницы, гостевые дома, пустующие дома. Для 2,4 млн человек, оставшихся в зоне бедствия, мы развернули 433 тыс. палаток и обеспечили их 100 тыс. контейнерных домов", - сказал он.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. По прогнозам ООН, ущерб от стихийного бедствия может составить $100 млрд. В Турции погибли более 48 тыс. человек.