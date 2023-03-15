15 марта, 09:53

Полиция Москвы сообщила о нехватке камер в парках для борьбы с наркопреступлениями

Всего в прошлом году в Москве из незаконного оборота было изъято более 1,1 тонны наркотиков, что на 190 кг больше, чем годом ранее

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава столичного главка полиции Олег Баранов отметил нехватку видеокамер в парках и лесных массивах для борьбы с наркопреступлениями.

"Что нам не дает усилить эффективность именно в раскрытии данного преступления (наркопреступлений - прим. ТАСС)? Здесь я хотел бы сказать, что немножко не хватает камер. Именно в парковых зонах, лесных массивах", - сказал он в среду в Мосгордуме, отвечая на вопрос депутата о наркопреступлениях.

Вместе с тем Баранов подчеркнул, что борьба с данными преступлениями находится на самом высоком уровне и контроле.

Всего в прошлом году в Москве из незаконного оборота было изъято более 1,1 тонны наркотиков, что на 190 кг больше, чем годом ранее. Пресечено почти 390 оптовых каналов поставок наркотических и психотропных средств. 

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