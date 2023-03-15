Тюменские таможенники задержали в аэропорту россиянку с мешком валюты

Жительница города пыталась вывезти в Ташкент $90 тыс.

ТАСС, 15 марта. Таможенники задержали в аэропорту Тюмени россиянку, пытавшуюся пройти через зеленый коридор с $90 тыс. наличными. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Тюменские таможенники в аэропорту Рощино задержали гражданку России, которая пыталась пересечь зеленый коридор с мешком валюты в рюкзаке. Нарушительницей оказалась 29-летняя жительница Тюмени, вылетавшая в Ташкент. В ходе досмотра ее ручной клади инспекторы обнаружили прошитый хлопчатобумажный мешок с пачками стодолларовых купюр, всего $90 тыс.", - говорится в сообщении.

По факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Россиянке грозит штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных средств или ограничение свободы до четырех лет.

ФТС напоминает, что со 2 марта 2022 года временно запрещен вывоз из России иностранной валюты наличными на сумму свыше эквивалента $10 тыс. С 15 октября 2022 года такие денежные средства все же можно вывезти из страны с разрешения ЦБ РФ.

Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы.