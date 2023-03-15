В Брянской области из больницы выписали мальчика, раненного во время нападения диверсантов

Ребенок был ранее награжден медалью Следственного комитета "Доблесть и отвага"

ТАСС, 15 марта. Десятилетний мальчик Федор, который 2 марта получил ранение во время нападения украинских диверсантов на село в Климовском районе Брянской области, выписан из больницы, сообщили в ТАСС в правительстве региона.

"Мальчик сегодня был выписан из больницы", - сказали в правительстве.

Как позже написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, уже сегодня школьник со своей мамой въедут в новый дом, который глава региона купил для них на свои личные средства. "Огромная благодарность от мамы Феди, его братьев и сестер, от меня лично нашим замечательным медикам, профессионалам, высококвалифицированным специалистам, которые в кратчайшие сроки провели сложную операцию. Федор действительно родился в рубашке, получив такое ранение, держался как настоящий боец", - написал Богомаз.

2 марта украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По официальным данным, погибли два человека, пострадал мальчик 2012 года рождения - Федор, сумевший будучи раненым вывести в безопасное место еще двух девочек, находившихся рядом с ним.

За мужество и героизм школьника наградили медалью Следственного комитета "Доблесть и отвага".