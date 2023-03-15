В Самарской области число подтопленных жилых домов увеличилось до 45

Начальник регионального ГУ МЧС России Олег Бойко при этом отметил, что эвакуация жителей не проводилась

САМАРА, 15 марта. /ТАСС/. Число жилых домов, где произошли подтопления из-за паводка, увеличилось с 24 до 45 в Самарской области. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

"На 9 часов утра 15 марта на территории 12 муниципальных образований остаются подтопленными шесть низководных мостов, это все прогнозируемые [объекты], они специально построены для пропуска паводковых вод, 45 жилых домов, 278 приусадебных участков, три участка автомобильных дорог в Волжском и Сызранском районах", - рассказал он.

При этом Бойко отметил, что эвакуация жителей не проводилась. В четырех районах Самарской области сейчас установлен режим повышенной готовности, речь идет о Ставропольском, Хворостянском, Волжском и Красноармейском районах. По данным регионального ГУ МЧС, завершение паводка на малых реках ожидается до 1 апреля.

В Приволжском УГМС сообщили, что на половодье влияют осеннее увлажнение почвы, глубина промерзания почвы, количество интенсивных осадков, а также интенсивность развития весенних процессов.

По данным руководителя Приволжского УГМС Айдара Мингазова, в Самарской области глубина промерзания почвы в этом году составила 87 см, что более чем в два раза превышает значение прошлого года. При этом только с 1 по 12 марта в регионе выпало 18,5 мм осадков, что составило 185% от нормы. Среднесуточная температура воздуха в этот период превышала многолетние значения на 4,3 градуса, а 10 марта в некоторых районах она достигла семи градусов тепла. Мингазов отметил, что на сегодня в реках Сызранка и Чагра уровни воды превысили опасные отметки, подобные значения фиксировались в последний раз в 2011 году.