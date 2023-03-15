15 марта, 10:47

В Астраханском биосферном заповеднике произошел пожар

Его площадь составила 2,3 тыс. га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат возгорание сухой растительности и камыша на Обжоровском участке Астраханского биосферного заповедника площадью 2,3 тыс. га. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Горят Обжоровский и Дамчикский участки Астраханского государственного биосферного заповедника. На месте у нас работают группировка лесопожарного формирования заповедника в количестве 12 человек, 8 единиц техники задействовано, в том числе 6 пожарных катеров, одно маломерное средство с мотопомпой и одна гусеничная транспортная машина. Нам удалось к 9 утра полностью локализовать пожар на площади 750 га по Дамчикскому участку. По-прежнему сегодня продолжается тушение пожара на площади 2,3 тыс. га по Обжоровскому участку", - сказал он в ходе заседания совета при полпреде РФ в ЮФО в среду, посвященного повышению эффективности взаимодействия в сфере профилактики, предупреждения и ликвидации ЧС .

Он также уточнил, что планируется вечером полностью локализовать этот участок. По словам Бабушкина, сил и средств для тушения достаточно, материального ущерба нет. "Это обусловлено тем, что горит сухая растительность и горит тростник", - пояснил Бабушкин.

Ранее был локализован пожар на площади в 750 га на Дамчикском участке заповедника. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация