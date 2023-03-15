В Пензенской области паводок подтопил более 500 придомовых территорий

В трех муниципальных образованиях региона ввели режим чрезвычайной ситуации

ПЕНЗА, 15 марта. /ТАСС/. Паводок в Пензенской области привел к подтоплению 516 придомовых территорий и 101 дома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе.

"Сейчас в Пензенской области подтоплено 516 придомовых территорий, 101 дом. В пункты временного размещения эвакуировано 19 человек, 62 временно переехали к родственникам", - отмечается в сообщении.

В связи с паводком режим чрезвычайной ситуации введен в трех муниципальных образованиях.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил оказать необходимую помощь людям, оказавшимся в зоне подтопления, в том числе с подвозом продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов. "Тем, кто хочет эвакуироваться из зоны подтопления, предоставить такую возможность. Обеспечить всем необходимым - питанием, врачебной помощью, при необходимости - помощью психолога", - цитирует Мельниченко пресс-служба.

В связи с повышением температуры воздуха 9-10 марта в Пензенской области началось активное таяние снега, что привело к локальным подтоплениям. В регионе введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.