В Балашихе мужчина с ножом напал на инспектора ГИБДД

Его задержали

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мужчина с ножом напал на автоинспектора в подмосковной Балашихе, его задержали. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел вечером во вторник в микрорайоне Заря. Мужчина подошел к автоинспектору, который сидел в своем автомобиле Kia, и начал наносить ему удары ножом. Предварительно, в результате нападения сотрудник полиции не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавший попытался скрыться, но был задержан. По предварительным данным, ранее он был судим. В настоящее время устанавливается, что могло стать причиной такого поступка, а также обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что после нападения мужчины на инспектора Госавтоинспекции возбуждено уголовное дело.

"Дознавателем отдела дознания МУ МВД России "Балашихинское" возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", - сказал собеседник агентства.

"Пострадавший обратился за медицинской помощью. В дальнейшем было установлено, что он является сотрудником одного из подразделений ДПС отдела ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, находящимся в отпуске", - добавили в главке. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.