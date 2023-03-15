В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры

В администрации Выборгского района выразили соболезнования родным и близким ребенка, а также обещали оказать всестороннюю помощь семье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Ученица седьмого класса школы в Выборгском районе Санкт-Петербурга умерла на уроке физкультуры, сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"Ситуация произошла накануне утром на уроке физкультуры, во время разминочного бега. Подросток потеряла сознание и упала. Педагог экстренно вызвал врача, врач быстро прибежала и начала оказывать первую медицинскую помощь, параллельно вызвали через службы спасения скорую, [затем] реанимацию. Но, к сожалению, ребенка не удалось спасти", - рассказала пресс-секретарь администрации.

Сейчас медики устанавливают причину смерти 14-летней школьницы, проводятся следственные мероприятия. В прокуратуре Санкт-Петербурга корреспонденту ТАСС также сообщили о проведении проверки. В администрации района выразили соболезнования родным и близким ребенка и сообщили, что окажут семье всестороннюю помощь и поддержку.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что семья является благополучной и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Девочка отлично успевала в школе, не имела нареканий на поведение со стороны педагогов и не была замечена в конфликтах с одноклассниками.