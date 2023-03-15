Обвиняемая в хищении 560 млн рублей экс-сотрудница банка в Тюмени признала вину

С чистосердечным признанием Инесса Бранденбург выступила на суде с последним словом

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Бывшая сотрудница банка в Тюмени Инесса Бранденбург полностью признала вину в хищении 560 млн рублей и раскаялась, выступив с последним словом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"В Калининском районном суде Тюмени завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении Инессы Бранденбург. Сегодня ей предоставили право выступить с последним словом. Подсудимая вину признала полностью, сказав суду, что "в содеянном искренне раскаивается", - говорится в сообщении.

В 2018 году, когда женщина работала и.о. председателя правления одного из тюменских банков, она воспользовалась служебным положением, чтобы получить доступ к хранилищу наличных. Вместе с другими лицами она похитила более 560 млн рублей, которые вместе с помощником вынесла из здания банка в спортивных сумках. Исчезновение денег обнаружили спустя несколько дней, когда Брандербург на арендованном самолете успела добраться до Москвы и вылететь за границу.

Ранее трех участников хищения приговорили к различным срокам лишения свободы. Бранденбург и еще один предполагаемый ее соучастник были объявлены в международный розыск. В сентябре прошлого года ее задержали в Испании. Позже было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры РФ об экстрадиции россиянки.