Полиция Ирана задержала свыше 110 человек по делу об отравлениях в школах

Иранские силы безопасности изъяли при попытке незаконно провезти в страну свыше 9 тыс. бомб, аналогичных тем, которые применялись для отравления

ТЕГЕРАН, 15 марта. /ТАСС/. Силы охраны правопорядка Ирана задержали в последнее время более 110 человек по делу об отравлении в школах по всей стране. Об этом в среду сообщил представитель полиции Исламской Республики Саид Монтазер оль-Махди.

"За последние дни разведывательное управление сил правопорядка задержало более 110 правонарушителей", - цитирует его агентство ISNA.

Монтазер оль-Махди также заявил, что иранские силы безопасности изъяли при попытке незаконно провезти в страну свыше 9 тыс. бомб, аналогичных тем, которые применялись для отравления.

Более 700 учеников в 30 школах по всему Ирану пострадали в результате инцидентов с отравлением с 30 ноября 2022 года, когда был зарегистрирован первый подобный инцидент в провинции Кум. Большинство из них вскоре после излечения были выписаны из больниц.

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи 6 марта призвал наказать всех виновных в отравлении школьников. В свою очередь представитель МВД 7 марта сообщил, что в ходе проведенного расследования был установлен факт распространения в ряде школ препаратов стимулирующего воздействия, вызвавших у учащихся симптомы отравления.