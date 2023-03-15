В ДТП в Курганской области погиб ребенок

Еще два человека пострадали

ТАСС. 15 марта. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Курганской области, в результате погиб девятилетний ребенок, еще два человека госпитализированы. Об этом сообщили в среду в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

"В 07:30 (05:30 мск) на 353-м км дороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, на территории Кетовского муниципального округа, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина-водитель 1977 года рождения на автомобиле Toyota Corolla ехала в сторону Кургана, на заднем пассажирском сиденье находился ее девятилетний сын - он не был пристегнут ремнем безопасности. Женщина превысила безопасную скорость, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Lada Granta, за рулем которой был водитель 1986 года рождения.