15 марта, 12:21

В тамбовском министерстве ЖКХ проходят обыски

По информации регионального управления МВД, следственные действия связаны с возбуждением дела о превышении полномочий

ТАСС, 15 марта. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании правительства Тамбовской области и министерстве ЖКХ региона. Это связано с возбуждением дела о превышении полномочий, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного управления МВД.

"Можем подтвердить, что следственные действия проводят сотрудники регионального управления внутренних дел в рамках возбужденного уголовного дела", - сказали в пресс-службе. По ее данным, возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

В пресс-службе правительства региона информацию пока не комментируют. По данным местных СМИ, уголовное дело возбуждено в отношении одного из руководителей, изъята документация. 

Теги:
РоссияТамбовская область
© Информационное агентство ТАСС
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