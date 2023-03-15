В Тюмени суд вынес приговор экс-сотруднице банка за хищение 560 млн рублей

Инессе Бранденбург назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Суд приговорил бывшую сотрудница банка в Тюмени Инессу Бранденбург к четырем годам колонии за хищение 560 млн рублей. Женщине предстоит вернуть похищенную сумму денег, сообщили в среду в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Калининский районный суд огласил приговор бывшему зампреду Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессе Бранденбург. Женщина обвиняется в хищении более 561 млн рублей (п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Бранденбург предстоит солидарно с тремя подельниками вернуть около 545 млн рублей с учетом суммы частично возмещенного ими ущерба.

В 2018 году, когда женщина работала и.о. председателя правления одного из тюменских банков, она воспользовалась служебным положением, чтобы получить доступ к хранилищу наличных. Вместе с другими лицами она похитила более 560 млн рублей, которые вместе с помощником вынесла из здания банка в спортивных сумках. Исчезновение денег обнаружили спустя несколько дней, когда Бранденбург на арендованном самолете успела добраться до Москвы и вылететь за границу.

Ранее трех участников хищения приговорили к различным срокам лишения свободы. Бранденбург и еще один предполагаемый ее соучастник были объявлены в международный розыск. В сентябре прошлого года ее задержали в Испании. Позже было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры РФ об экстрадиции россиянки.