В Нижнем Новгороде осудили двоих человек, покинувших место службы

Одного из них также признали виновным в нарушении правил управления боевой техникой, что повлекло смерть человека по неосторожности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Нижегородский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку и колонии-поселении двоих человек, самовольно покинувших место службы. Одного из них также признали виновным в нарушении правил управления боевой техникой, что повлекло смерть человека по неосторожности, сообщает в среду пресс-служба суда.

"Сержант <…> признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 337 УК РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год. В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, установив ему испытательный срок один год, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление", - говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы суда, сержант, проходящий службу по контракту, 18 ноября 2022 года без уважительных причин оставил место службы, сначала он находился у своих знакомых, а затем у себя дома. В органы власти и военного управления не обращался. Через несколько дней его задержали сотрудники военной комендатуры.

Во втором случае рядовой в сентябре 2022 года без уважительных причин покинул войсковую часть. В конце месяца он сам явился на КПП отдельного комендантского полка. Этот же военнослужащий, как сообщает пресс-служба, в августе 2022 года, находясь в "Камазе", в результате неосторожности столкнулся с машиной этой же марки, после чего погиб человек.

"Окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок один год", - говорится в сообщении.