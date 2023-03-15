В Новгородской области назвали причину массового ДТП на трассе М-11

Авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Причиной массового ДТП на трассе М-11 "Нева", где столкнулись более 40 машин, стало несоблюдение скоростного режима в условиях непогоды. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Григорьева.

"Прокуратура Новгородской области завершила проверку по факту ДТП на трассе М-11 "Нева", произошедшего 26 февраля. Несоблюдение скоростного режима в условиях непогоды стало причиной массового ДТП", - сказала собеседник агентства.

Как ранее сообщала пресс-служба областной прокуратуры, в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулась 41 машина, включая 7 большегрузов. Один человек погиб, четверо детей были доставлены для обследования в детскую областную больницу Великого Новгорода. По данному факту было возбуждено два уголовных дела по статьям о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также о нарушении правил дорожного движения.

"При проведении проверки установлено, что подрядная организация, осуществляющая обслуживание трассы М-11 на данном участке, где произошло ДТП, незадолго производила обработку и уборку, и нарушения содержания автомагистрали не выявлено", - пояснили в прокуратуре области.