Глава новосибирского "Метро Мира" обжаловал штраф за срыв срока строительства дороги

Правонарушение заключается "в невыполнении в срок работ по строительству автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах Новосибирска"

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Защита главы муниципального предприятия "Метро Мир" Новосибирска Александра Мысика обжаловала штраф на сумму около 6 млн рублей за срыв сроков возведения дороги к новому Ледовому дворцу спорта. Об этом сообщили в Кировском районном суде Новосибирска.

"Поступило дело об административном правонарушении с жалобой защитника на постановление мирового судьи 2-го судебного участка Кировского судебного района Новосибирска от 7 февраля 2023 года, которым должностное лицо - директор МП "Метро Мир" Мысик А. В. привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правонарушение заключается "в невыполнении в срок работ по строительству автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах Новосибирска".

Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что для строительства дорог к новому ледовому дворцу неправомерно добывался песок со дна Оби, который не соответствует требованиям безопасности по проектной документации. Исправить нарушение можно, только удалив материал из дороги, что затрудняет ее ввод в эксплуатацию. 7 февраля Мысик, являющийся фигурантом дела о превышении полномочий при возведении данного объекта, был оштрафован за нарушение сроков сдачи дороги на сумму около 6 млн рублей.

18 ноября Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу главу муниципального предприятия "Метро Мир" Александра Мысика по обвинению в превышении должностных полномочий. Сумма ущерба федеральному бюджету, из которого выделялись средства на строительство, оценивается в 359 млн рублей. Позднее на Мысика было возбуждено второе уголовное дело за проведение не предусмотренных проектно-сметной документацией работ при строительстве подъездных дорог к новому Ледовому дворцу спорта в Новосибирске. Ущерб оценивается в более 37 млн рублей.

О ледовом дворце спорта

Возведение ледового дворца спорта на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей международного молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в конце февраля 2022 года Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований. Изначально местные власти рассчитывали сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно об изменении сроков ввода объекта. Они были перенесены на декабрь прошлого года. Отставания в строительстве ледового дворца не раз становились предметом критики со стороны федеральных органов власти, депутатов и надзорных ведомств. Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года, однако матчи на арене до сих пор не начались.