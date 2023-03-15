Суд отклонил ходатайство защиты о возврате дела о покушении на Эльджаркиева в прокуратуру

На первом заседании, которое состоялось 8 февраля, подсудимые не признали свою вину в полном объеме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Суд отклонил ходатайство защиты о возвращении в прокуратуру уголовного дела о покушении на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева на заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону в среду, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства со стороны защиты о возвращении уголовного дела в прокуратуру отказать", - сказал судья.

8 февраля состоялось первое заседание, в ходе которого подсудимые не признали свою вину в полном объеме.

В числе подсудимых организатор и руководитель созданного и действовавшего на территории Республики Ингушетия террористического сообщества Хасан Полонкоев, а также 10 его участников. Ранее в СК РФ сообщали, что каждый из них в зависимости от установленной роли обвиняется в руководстве террористическим сообществом и участии в его деятельности, организации совершения террористического акта и других преступлениях.

По данным следствия, обвиняемые, участвуя в деятельности указанного террористического сообщества, в 2019 году совершили два террористических акта в отношении начальника ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. В результате второго нападения, совершенного в ноябре 2019 года в Москве, Эльджаркиев и его брат погибли.