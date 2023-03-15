Число жертв схода селей в Турции возросло до 10

По прогнозам метеорологов, дожди в провинциях Шанлыурфа и Адыяман продолжатся в течение двух дней, в связи с чем не исключены новые подтопления и сходы селевых потоков

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Число жертв схода селевых потоков на юго-востоке Турции увеличилось до 10. Об этом сообщил в среду телеканал TRT со ссылкой на местные власти.

Губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан ранее сообщал о четырех погибших. Позднее в подвале жилого дома были обнаружены тела пяти человек, которые считались пропавшими без вести. Еще один человек погиб в соседней провинции Адыяман.

Обе провинции пострадали в результате разрушительных февральских землетрясений.

Из-за сильных осадков (почти 200 мм на кв. м) многие населенные пункты в регионе оказались затоплены. Местное население эвакуируется в безопасные районы.

По прогнозам метеорологов, дожди в провинциях продолжатся в течение двух дней, в связи с чем не исключены новые подтопления и сходы селевых потоков.