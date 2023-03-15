В Чувашии назвали источник заражения сибирской язвой

Причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка

ТАСС, 15 марта. Контакт с разделанной тушей быка стал причиной заражения сибирской язвой в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой управления Роспотребнадзора по республике.

"Для установления источника инфекции, путей и факторов передачи были отобраны пробы объектов окружающей среды. По результатам эпидемиологического расследования причиной заражения явился контакт с животноводческим сырьем - разделанной тушей быка", - отмечается в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора, в очаге проведена дезинфекция, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами. Специалисты управления проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения инфекции. Ситуация находится на контроле ведомства.

По данным управления Роспотребнадзора, два лабораторно подтвержденных случая заболевания сибирской язвой зарегистрированы у жителей Цивильского округа.

Ранее в среду министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил ТАСС, что в республике два человека госпитализированы с сибирской язвой. По его словам, терапевтический прогноз благоприятный, состояние пациентов средней степени тяжести. Как рассказал ТАСС замруководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Антон Лукин, специалисты Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области в среду приедут в Цивильский округ. Он также уточнил, что управление инициировало заседание правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в ближайшее время.