В Колумбии из-за серии взрывов в шахтах погибли 11 человек

Сообщается, что в момент взрывов в шахтах находились более 30 горняков

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 марта. /ТАСС/. Не менее 11 человек погибли в результате серии взрывов в шахтах в колумбийском муниципалитете Сутатауса, расположенном в центре страны. Об этом сообщила в среду газета El Tiempo.

По ее данным, в момент взрывов в шахтах находились более 30 горняков. Как сообщил в Twitter губернатор департамента Кундинамарка Николас Гарсиа Бустос, по состоянию на 05:20 по местному времени (13:20 мск) в туннелях оставались заблокированными 17 человек. На месте работают спасатели.

Как сообщает El Tiempo, взрыв на одной из угольных шахт в Сутатаусе произошел во вторник вечером. За ним последовала серия взрывов в соседних четырех шахтах.