15 марта, 13:27

В двух районах Воронежской области паводок подтопил участки у 112 жилых домов

В результате непогоды также затопило мосты в Подгоренском, Калачеевском, Борисоглебском, Грибановском, Таловском, Эртильском, Терновском, Новохоперском районах

ВОРОНЕЖ, 15 марта. /ТАСС/. Паводок подтопил 112 приусадебных участков у жилых домов и 15 низководных мостов в Воронежской области, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 15 марта на территории области затоплены 15 низководных мостов в 10 муниципальных районах и подтоплено 112 приусадебных участков в 2 муниципальных районах", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, подтоплены 19 приусадебных участков в селе Шуберском Новоусманского района, а также 93 участка в селе Заброды и в городе Калач Калачеевского района. По данным ГУ МЧС по региону, на 13 марта в регионе было подтопление 37 участков в селе Шуберском под Новой Усманью, также были залиты паводком 11 мостов.

В настоящее время подтоплены мосты в Подгоренском, Калачеевском, Борисоглебском, Грибановском, Таловском, Эртильском, Терновском, Новохоперском районах.

По данным Воронежского областного центра гидрометеорологии, в четверг в регионе не ожидаются существенные осадки. 

Теги:
РоссияВоронежская область
© Информационное агентство ТАСС
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