Организатора покушения на Малофеева внесли в перечень экстремистов и террористов

По данным ФСБ, основатель и один из руководителей "Русского добровольческого корпуса" планировал осуществить теракт путем подрыва самодельного взрывного устройства

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес организатора покушения на главу группы компаний "Царьград" Дениса Капустина в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении покушения украинских спецслужб на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. По данным спецслужбы, организатором преступления выступил основатель и один из руководителей "Русского добровольческого корпуса", гражданин РФ Денис Капустин 1984 года рождения. Теракт он планировал осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева.

По факту покушения на жизнь предпринимателя в отношении Капустина возбуждено уголовное дело по ст. 205 ("Террористический акт"), 205.4 ("Участие в деятельности террористической организации") и 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ") УК РФ.