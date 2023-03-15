В Казани полицейские изъяли 2 тонны фальсифицированного алкоголя из подпольного цеха

Возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в центре Казани цех по производству фальсифицированного алкоголя, откуда изъяли порядка 2 тонн продукции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту производства и реализации алкогольной продукции с признаками фальсификации. Сотрудниками МВД по Республике Татарстан в центре города Казани в подвале многоквартирного дома была изъята алкогольная продукция с признаками фальсификации", - сообщили в МВД.

Полицейские установили, что житель Казани организовал в подвале дома подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции. В общей сложности было изъято порядка 2 тонн алкогольной продукции, это вина различных наименований, коньячная продукция, виноградная водка.

Возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 6 ст. 171.1, УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации"), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, - лишение свободы на срок до шести лет.