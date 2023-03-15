В Чебоксарах из торгового центра из-за пожара эвакуировали 1,2 тыс. человек

Информации о пострадавших нет

ТАСС, 15 марта. Пожар произошел в среду днем в торговом центре "Мега Молл" в городе Чебоксары. Из здания были эвакуированы 1,2 тыс. человек. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Чувашии, полковник внутренней службы Валерий Зеленин в видеокомментарии, который опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

"Из здания были эвакуированы 1,2 тыс. человек <…> спасен один человек", - сказал он.

Зеленин добавил, что сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре "Мега Молл", расположенном на улице Калинина в городе Чебоксары, поступило в 13:59 мск. "По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на первом и втором этажах здания", - уточнил он.

По данным Зеленина, в ликвидации пожара принимало участие 113 человек личного состава и 56 единиц техники. О пострадавших на данный момент не сообщается.