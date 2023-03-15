Под Калининградом пенсионерка отдала мошенникам 14 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Пенсионерка из Балтийска в Калининградской области перевела мошенникам, которые представились ей сотрудниками правоохранительных органов, 14 млн рублей из личных накоплений и средств, вырученных от продажи недвижимости. Как сообщили в региональном главке МВД, возбуждено уголовное дело.

"Пенсионерка выполнила указания звонившего. Она сняла со своего счета 14 млн рублей и перевела бесконтактным способом оплаты через QR-код на счета мошенников. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 76-летняя женщина копила эти деньги несколько лет, среди них были средства от продажи квартиры. По версии следствия, пенсионерке позвонили по телефону, собеседник представился следователем и сообщил, что к ее банковскому счету получили доступ посторонние люди.

Как уточнили в администрации Балтийского городского округа, мошенники убедили пенсионерку в том, что она является фигурантом уголовного дела о государственной измене, так как с ее счета переводили деньги на нужды Вооруженных сил Украины. "Злоумышленники звонили пенсионерке, представляясь сотрудниками следственных органов. Они сообщили женщине, что на нее возбуждено уголовное дело о государственной измене, якобы она переводила денежные средства в помощь Вооруженным силам Украины. Женщина, испугавшись, согласилась сотрудничать со следствием", - говорится в сообщении администрации в социальной сети "ВКонтакте".

Затем женщине также звонили другие мошенники, которые представились сотрудниками Центробанка и предложили перевести деньги на якобы резервный счет, "чтобы выявить лицо, которое от ее имени осуществляет перевод средств на Украину". Мошенническую схему злоумышленники разыгрывали две недели.

В региональном главке МВД напомнили, что сотрудники полиции никогда не звонят гражданам с просьбами провести финансовые операции и призвали граждан проявлять бдительность и не верить мошенникам, угрожающим им по телефону уголовным делом.