В СК заявили, что возможный виновник пожара в общежитии в Чебоксарах нуждается в лечении

Мужчина имеет психическое заболевание

ТАСС, 15 марта. Мужчина, по вине которого мог произойти пожар в общежитии по улице Шевченко в городе Чебоксары 5 января, имеет психическое заболевание и нуждается в принудительном лечении. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду следственным управлением СК РФ по Чувашии.

"Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что в момент указанных событий мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического заболевания. Он нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Чувашии в среду сообщила, что, по версии следствия, днем 5 января мужчина, находясь у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения, закурил самодельную сигарету. Не затушив окурок, он бросил его на пол, где находились легковоспламеняющиеся предметы быта. От тлеющего табачного изделия произошло возгорание мебели, а затем и всего помещения указанной квартиры.

По данным надзорного ведомства, в результате пожара возникло задымление на лестничных площадках в подъезде. Двадцатилетняя жительница дома, почувствовав запах гари в своей квартире, выбежала в подъезд и направилась к выходу. Из-за большой концентрации углекислого газа в воздухе женщина потеряла сознание на лестничном пролете. В результате она получила термические ожоги грудной клетки и тела, а также отравление. От полученных повреждений потерпевшая умерла в лечебном учреждении на следующий день.

В сообщении следственного управления СК РФ по Чувашии отмечается, что собственникам помещений причинен ущерб на сумму более 3 млн 284 тыс. рублей.

Следственным управлением СК РФ по Чувашии после пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем"). Прокуратура Ленинского района города Чебоксары направила в суд уголовное дело по факту пожара.