В Крыму арестовали двух членов преступной группировки за грабежи и вымогательство

По информации пресс-службы управления ФСБ по региону, злоумышленников задержали после того, как они вымогали у жителя Симферополя права собственности на 10 земельных участков общей стоимостью более 10 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Силовики задержали двух жителей Крыма, причастных к серии грабежей и вымогательств, по решению суда они арестованы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с МВД по Республике Крым задержали двух активных представителей криминалитета, специализировавшихся на грабежах, вымогательствах и иной преступной деятельности на территории полуострова", - говорится в сообщении.

Двух местных жителей 1963 и 1968 годов рождения задержали после того, как они вымогали у жителя Симферополя права собственности на 10 земельных участков общей стоимостью более 10 млн рублей. При этом пострадавший сам обратился в ФСБ за помощью. Устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.

В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что земельные участки, о которых идет речь, находятся на побережье Черного моря. Злоумышленники избивали жертву, шантажировали его, а также держали мужчину на постоянном контроле, совершая звонки с угрозами на мобильный телефон.

Следственной частью следственного управления МВД РФ по городу Симферополю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ. Киевским районным судом Симферополя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.