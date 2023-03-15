15 марта, 14:51

В Красноярском крае ликвидировали пожар на объекте культурного наследия

Площадь возгорания составила 900 кв. м

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Пожар в здании, являющемся объектом культурно-исторического наследия регионального значения, в Канске на востоке Красноярского края ликвидирован на площади 900 кв. м. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован в 21:23 (17:23 мск)", - говорится в сообщении.

Здание неэксплуатируемого Дома пионеров в Канске загорелось утром 15 марта. Площадь пожара составила 900 кв. м. Пострадавших нет. К тушению были привлечены 25 человек и 8 единиц техники. 

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