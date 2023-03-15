ЮОВС отклонил заявление защиты об отводе суда по делу о покушении на Эльджаркиева

По словам адвоката Хасана Полонкоева Алауди Мусаева, заявление об отводе было подано в связи с признанием ранее Южным окружным военным судом "боевого крыла вирда Батал-Хаджи Белхороева" террористической организацией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отклонил заявление стороны защиты об отводе председательствующего суда в рассмотрении уголовного дела о покушении на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева на заседании в Ростове-на-Дону в среду, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Заявление защитника об отводе председательствующему [суда] оставить без удовлетворения", - сообщили о своем решении члены судебной коллегии.

По словам адвоката Хасана Полонкоева Алауди Мусаева, заявление об отводе суда было подано "в связи с признанием ранее Южным окружным военным судом "боевого крыла вирда Батал-Хаджи Белхороева" террористической организацией. Тем самым они без судебного следствия обозвали их террористами", - сказал Мусаев.

После оглашения решения сторона защиты также подала заявление об отводе членов судебной коллегии. Суд оставил заявление без удовлетворения, назначив дату следующего заседания на 16 марта в 10:00 мск. В ходе заседания гособвинитель представит суду доказательства по уголовному делу.

В числе подсудимых организатор и руководитель созданного и действовавшего на территории Республики Ингушетия террористического сообщества Хасан Полонкоев, а также 10 его участников. Ранее в СК РФ сообщали, что каждый из них в зависимости от установленной роли обвиняется в руководстве террористическим сообществом и участии в его деятельности, организации совершения террористического акта и других преступлениях.

По данным следствия, обвиняемые, участвуя в деятельности указанного террористического сообщества, в 2019 году совершили два террористических акта в отношении начальника ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. В результате второго нападения, совершенного в ноябре 2019 года в Москве, Эльджаркиев и его брат погибли.