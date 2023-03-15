В отношении экс-начальника Ростовводоканала завели дело о подкупе в 2,7 млн рублей

По версии следователей, мужчина заключил фиктивные договоры и получил средства от представителя акционерного общества за искусственное снижение платы в связи с негативным воздействием сбрасываемых сточных вод на работу центральной системы водоотведения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Следователи в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника АО "Ростовводоканал", который подозревается в коммерческом подкупе на сумму 2,7 млн рублей. Об этом в среду сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

"Следственным отделом по Пролетарскому району Ростова-на-Дону следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника инспекционного отдела водной инспекции АО "Ростовводоканал". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с июня 2019 года по март 2022-го подозреваемый, являясь начальником АО "Ростовводоканал", заключил фиктивные договоры и получил от представителя акционерного общества незаконное денежное вознаграждение на сумму более 2,7 млн рублей за искусственное снижение платы в связи с негативным воздействием сбрасываемых сточных вод на работу центральной системы водоотведения.

Кроме того, в ГУ МВД России по региону добавили, что в рамках расследования уголовного дела, при силовой поддержке бойцов спецподразделения были проведены обыски по месту жительства фигуранта, а также в офисах коммунального предприятия. В результате были изъяты терминалы мобильной связи, компьютерная техника, бухгалтерская и иная документация, имеющая значение для уголовного дела.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, отметили в СК. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также иных лиц причастных к совершению преступления.