В одной из квартир в Екатеринбурге двух человек нашли мертвыми

В СМИ и Telegram-каналах сообщили, что также в квартире находились два ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Трупы мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир в Екатеринбурге. Проводится проверка, сообщил ТАСС старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

"Проводится осмотр места происшествия, тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет", - сказал Шульга.

Ранее несколько местных СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что в квартире рядом с телами умерших нашли двух плачущих детей. Отмечается, что они находились там, предположительно, несколько дней, и были обнаружены соседями при вскрытии двери.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков отметил ТАСС, что дети без внимания не останутся, им будет оказана максимальная помощь и поддержка.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что силовиками сейчас проводится опрос возможных очевидцев, соседей, личности умерших устанавливаются.