15 марта, 15:26,
обновлено 15 марта, 15:46

Главу Минсельхоза Карелии задержали по подозрению в получении взятки в 10 млн рублей

Главу Минсельхоза Карелии задержали по подозрению в получении взятки в 10 млн рублей
Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов
© Александр Плонский/ "ВиЖ"

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу

ТАСС, 15 марта. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственным управлением СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). <...> Министр задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год Лабинов через посредника получил взятку в размере 10 млн рублей. "Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве Карелии подтвердили информацию об обысках и выемке документов в региональном Минсельхозе. Как уточнили ТАСС в МВД по Карелии, обыски в связи с уголовном делом проводились также в Санкт-Петербурге и Москве. Министр был задержан в Петрозаводске, а в Санкт-Петербурге утром задержали посредника в передаче взятки.

Лабинов занимает пост министра сельского и рыбного хозяйства Карелии, а также вице-премьера республики с 2017 года. До приезда в республику Лабинов являлся директором департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ. 

Теги:
РоссияКарелия
© Информационное агентство ТАСС
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