Площадь пожара на Обжоровском участке Астраханского заповедника выросла до 3 тыс. га

Распространению огня способствует сильный порывистый ветер и сухая погода

АСТРАХАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат возгорание камыша и сухой растительности на острове Блинов в районе Обжоровского участка Астраханского биосферного заповедника, где ориентировочная площадь возгорания выросла до 3 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе заповедника в среду.

"По состоянию на 18:30 (17:30 мск) сохраняется сложная обстановка, природный пожар продолжает действовать на территории острова Блинов Обжоровского участка заповедника, практически недоступной для тушения с применением наземной и водной техники", - говорится в сообщении с уточнением, что ориентировочная площадь возгорания составляет 3 тыс. га.

Ранее площадь возгорания на этом участке составляла 2,3 тыс. га, на Дамчикском участке заповедника возгорание ликвидировано на площади 795 га. Сложная пожароопасная обстановка сложилась вблизи всех участков заповедника, а также по всей территории дельты Волги с 13 марта. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер и сухая погода.

Астраханский биосферный заповедник, расположенный в низовьях дельты Волги, был учрежден 11 апреля 1919 года. Это первый заповедник, созданный в СССР, его площадь составляет 67,9 тыс. га. Заповедник разбит на три отдельных участка: Дамчикский - в западной части дельты Волги, Трехизбинский - в центральной и Обжоровский - в восточной. На его территории обитают 307 видов птиц, в том числе 72 редких, более 60 видов рыб и около 40 видов млекопитающих.