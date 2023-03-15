15 марта, 15:50

Суд вынес приговор похитителям тату-мастера в Калуге

Их приговорили к восьми, семи и шести годам в колонии строгого режима

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Суд приговорил троих похитителей тату-мастера в Калуге к восьми, семи и шести годам в колонии строгого режима. Ранее мужчины незаконным образом хотели урегулировать спор в деловых отношениях, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

"Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимых, на основании которых 49-летнему мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, 40-летнему - 7 лет лишения свободы, 38-летнему - в виде 6 лет лишения свободы. Назначенное наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также вымогательство, то есть требование совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия")", - говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года трое мужчин похитили 25-летнего знакомого из-за деловых отношений, они хотели получать прибыль от его работы в тату-салоне. Потерпевшего избили и вывезли на машине за пределы Калуги. Сотрудники полиции освободили заложника в Козельском районе. "По версии похитителей мужчина должен был работать в течение пяти лет на заведомо невыгодных для себя условиях и передавать подсудимому большую часть денежных средств от оказания услуг клиентам в тату-салоне", - уточнили в пресс-службе. 

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