Во Франции семь жандармов пострадали в результате взрыва в доме

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен сообщил, что трое из них получили тяжелые ранения

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Три жандарма получили тяжелые ранения в результате взрыва в доме в коммуне Ла-Шапель, расположенной в департаменте Алье в центральной части Франции, еще четверо правоохранителей пострадали. Об этом в среду сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"Семь жандармов ранены, трое из них получили тяжелые ранения в результате взрыва в ходе операции в департаменте Алье. Выражаю им поддержку", - написал министр в Twitter.

Как пояснил Agence France-Presse региональный прокурор Эрик Невё, правоохранители прибыли на место для задержания подозреваемого, он погиб в результате взрыва.

О том, какое именно преступление совершил этот человек, не сообщается.