15 марта, 16:12
Военная операция на Украине

Полицейские обезвредили противопехотные мины "Лепесток" под Северодонецком

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что практически четверть территории города Сватово в республике оказалась заминирована в результате обстрела ракетами для дистанционной постановки немецких противотанковых мин

ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД Луганской Народной Республики обнаружили и обезвредили сброшенные бойцами ВСУ противопехотные мины "Лепесток" в поселке Метелкино, относящемся к Северодонецку. Об этом в среду сообщили в центре общественных связей МВД республики.

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"Сотрудниками полиции в составе ОБТФ (отдельного боевого тактического формирования - прим. ТАСС) МВД ЛНР в населенном пункте Метелкино обнаружены и обезврежены противопехотные фугасные мины "Лепесток", которые были целенаправленно "рассыпаны" военнослужащими ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в районе дороги, ведущей к важной транспортной развязке Северодонецкой агломерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что практически четверть территории города Сватово в республике оказалась заминирована в среду в результате обстрела ракетами для дистанционной постановки немецких противотанковых мин.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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