На территории одного из районов Тюменской области ввели карантин по трихинеллезу

Сельское поселение поселок Боровский объявлено неблагополучным пунктом

ТЮМЕНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Карантин в связи со вспышкой трихинеллеза - паразитарного заболевания - введен на территории Тюменского района Тюменской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Управления ветеринарии.

"В связи с выявлением, при проведении лабораторных исследований, в доставленном образце мышц мяса рыси, жизнеспособных личинок трихинелл с 15 марта 2023 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу животных на территории эпизоотического очага, расположенного на территории Тюменского района Тюменской области. Сельское поселение поселок Боровский объявлено неблагополучным пунктом", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в период ограничительных мероприятий в эпизоотическом очаге запрещается, в частности, перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства, вывоз и ввоз восприимчивых животных на убой на предприятия, а в поселке Боровский - вывоз восприимчивых животных и проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных.

Трихинеллез - паразитарное заболевание, возбудителем которого являются мелкие, невидимые невооруженным глазом личинки круглого гельминта трихинеллы. Заболевание сопровождается высокой температурой - до 40 градусов, характерными отеками век и лица, болями в мышцах. Болезнь проявляется спустя две недели после заражения.