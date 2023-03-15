15 марта, 16:22

Дело на членов "Мемориала" о реабилитации нацизма завели по заявлению "Ветеранов России"

Дело на членов "Мемориала" о реабилитации нацизма завели по заявлению "Ветеранов России"
© Андрей Махонин/ ТАСС, архив

Исполнительный директор движения Вадим Мироненко сообщил, что порядка 20 человек из опубликованного на одном из ресурсов "Мемориала" списка жертв сталинских репрессий были осуждены за сотрудничество с фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении сотрудников "Мемориала" (признан в России иноагентом, ликвидирован судом) о реабилитации нацизма возбуждено по заявлению членов общественного движения "Ветераны России". Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор движения Вадим Мироненко.

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"Мы увидели список жертв сталинских репрессий, опубликованный на одном из ресурсов "Мемориала". Наши активисты проанализировали его и поняли, что порядка 20 человек из этого списка были осуждены за сотрудничество с фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, это не жертвы репрессий, а пособники нацистов. И после обнаружения этого мы написали заявление в СК", - рассказал Мироненко. По словам исполнительного директора, он и еще один представитель движения в среду дали свидетельские показания в СК. "Следователь сообщил нам, что по делу есть подозреваемые, однако в интересах следствия я не буду называть их имена", - заключил Мироненко.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества "Мемориал" по ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма"). Его расследует Тверской СО ГСУ СК России по Москве.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием СК России.

В конце декабря 2021 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" за нарушения закона об иноагентах. 

Теги:
Россия
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