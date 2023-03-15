Дело на членов "Мемориала" о реабилитации нацизма завели по заявлению "Ветеранов России"

Исполнительный директор движения Вадим Мироненко сообщил, что порядка 20 человек из опубликованного на одном из ресурсов "Мемориала" списка жертв сталинских репрессий были осуждены за сотрудничество с фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении сотрудников "Мемориала" (признан в России иноагентом, ликвидирован судом) о реабилитации нацизма возбуждено по заявлению членов общественного движения "Ветераны России". Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор движения Вадим Мироненко.

"Мы увидели список жертв сталинских репрессий, опубликованный на одном из ресурсов "Мемориала". Наши активисты проанализировали его и поняли, что порядка 20 человек из этого списка были осуждены за сотрудничество с фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, это не жертвы репрессий, а пособники нацистов. И после обнаружения этого мы написали заявление в СК", - рассказал Мироненко. По словам исполнительного директора, он и еще один представитель движения в среду дали свидетельские показания в СК. "Следователь сообщил нам, что по делу есть подозреваемые, однако в интересах следствия я не буду называть их имена", - заключил Мироненко.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества "Мемориал" по ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма"). Его расследует Тверской СО ГСУ СК России по Москве.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием СК России.

В конце декабря 2021 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" за нарушения закона об иноагентах.